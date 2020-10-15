Стокгольм, , 15:45 — REGNUM За последние несколько дней распространение коронавирусной инфекции в Швеции начало вызывать серьезное беспокойство у властей и ответственных служб по инфекционному контролю. Прежде всего, поводом служат растущие цифры по коронавирусу. Об этом со ссылкой на заявления государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«В последние недели мы фиксировали рост распространения, хотя он носит затихающий характер. Но к этому росту мы должны относиться очень серьезно. Даже в отделениях интенсивной терапии мы теперь видим некие тенденции. У нас пока низкие цифры, но мы видим тенденцию роста. Это признак того, что в настоящее время дела идут не в правильном направлении», — заявил Тегнелл.

Эпидемиолог также призвал не задерживаться после работы: «Постарайтесь работать из дома, и что еще более важно: не оставайтесь после работы, главное — избегать социального контактирования».

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