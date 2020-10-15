Стокгольм, , 15:38 — REGNUM В Швеции в течение относительно короткого промежутка времени количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, увеличилось вдвое. По оценкам Национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению, данный рост был ожидаем. Об этом сообщило новостное издание SVT Nyheter.

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Сейчас число пациентов, находящихся на лечении в палатах интенсивной терапии вследствие заболевания COVDI-19, достигло 31 человека. Это означает резкое увеличение по сравнению с показателями месячной давности, когда только 16 тяжелобольных пациентов получали неотложную помощь.

«Мы видим медленное увеличение количества пациентов, находящихся на стационарном лечении и в отделениях интенсивной терапии. Это ожидаемо, исходя из растущего распространения инфекции в обществе, о чем заявляло Агентство общественного здравоохранения», — заявила представитель ведомства Джоанна Сэндволл в своем комментарии.

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