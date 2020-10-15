Уфа, , 15:37 — REGNUM Памятник генерал-лейтенанту полиции Артуру Ахметханову открыли на мусульманском кладбище Уфы. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в церемонии приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров и командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Порядин.

По словам Хабирова, Артур Ахметханов всю свою жизнь отдал служению Родине, поэтому сегодня открывая ему памятник, отдается дань уважения его жизненному пути и ратному труду.

По словам Порядина, Артур Ахметханов стоял у истоков формирования национальной гвардии РФ в Приволжье. Помимо того, что он пользовался большим авторитетом среди своих товарищей, он оставил прекрасную плеяду руководителей, своих учеников.

Артур Ахметханов родился в деревне Турнали Салаватского района БАССР в 1962 году. Стал выпускником юридического факультета Башкирского госуниверситета и Академии управления МВД РФ. Начал свой трудовой путь оперуполномоченным уголовного розыска. С 2008 по 2016 год занимал должность министра внутренних дел в Северной Осетии. В это время в этом регионе задержали и приговорили к реальным срокам членов нескольких банд, которые похищали и убивали людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин сменил главу оргкомитета по 100-летию Кабардино-Балкарии