Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В Санкт-Петербург доставили первую крупную партию российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. На Центральную фармацевтическую базу поступили 400 доз препарата, сообщили 15 октября в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

В Петербург поступили крупная партия из 400 доз вакцины от COVID-19 Комитет по здравоохранению СПб.

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На предприятии есть необходимые условия, позволяющие обеспечить хранение вакцины при температуре не выше минус 18 градусов. Вакцина уже помещена в холодильную камеру, где поддерживается температура минус 23−24 градуса.

«Оттуда она будет направлена в два медицинских учреждения — городскую больницу №40 и одну из поликлиник Красногвардейского района», — пояснила директор Центральной фармацевтической базы Любовь Полякова.

Первая крупная партия вакцины предназначена для иммунизации медицинских работников всех городских стационаров. В первую очередь сделать прививку будет предложено сотрудникам приемных покоев и «красных зон».

Всего до конца года в Петербург будет поставлено из центра Гамалеи 4667 доз препарата. Напомним, ранее вакцину от COVID-19 уже получили 42 медицинских работника городской больницы №40 в Сестрорецке и клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина.

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