Москва, , 15:30 — REGNUM Проблема с обеспеченностью школьников ноутбуками и другой техникой для дистанционного обучения остаётся нерешённой. Об этом 15 октября заявила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Не решена проблема с обеспеченностью техникой. Она, возможно, стала менее острой. Старались выделять технику ребятам, чьи родители не могли бы купить её другим образом, но не все смогли получить», — сказала Половкова.

Также она отметила проблемы в работе онлайн-платформ, на которых производится дистанционное обучение.

«Что касается онлайн-платформ различных, то я рассчитываю, что разработчики смогли мощности нарастить и ребята смогут подключаться и испытывать меньше дискомфорта. 88% школьников весной сказали, что платформы зависали, причем зависало все», — заявила Половкова.

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