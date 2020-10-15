Москва, , 15:41 — REGNUM Российскими регионами, где показатели распространения новой коронавирусной инфекции ниже всего, на сегодняшний день являются Татария, Чечня, Тульская область и ряд других субъектов РФ. Об этом 15 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

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"Я хочу сказать, что самые невысокие показатели при равных показателях тестирования — это Татарстан, Чечня, Тульская область и ряд других субъектов», — сказала она.

Также глава Роспотребнадзора уточнила, что нет никаких оснований не доверять данным из указанных субъектов, потому что там, «абсолютно очевидно, идет четкое соблюдение всех требований» противоэпидемиологической безопасности.

«Там есть тот порядок, который сегодняшняя ситуация обязательно диктует», — отметила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие сутки было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.