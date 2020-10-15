Курган, , 15:22 — REGNUM В сотнях домов Кургана на день отключат холодную воду. Жителей столицы Зауралья просят сделать запас воды, сообщает пресс-служба «Водного союза».

Отключение воды связано с устранение аварии связи с устранением ававрии на водопроводе диаметром 500 мм по адресу ул.Б.Петрова, 100. По времени отсутствие воды запланировано с 10:00 16 октября до 08:00 17 октября.

Под отключение попадают не только дома, но и детские сады, школы, кондитерский цех, мясокомбинат, «Молоко Зауралья», госпиталь, таможня, Курганский машиностроительный завод, «ИКАР», «Корвет», Курганхиммаш.

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