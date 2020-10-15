Манила, , 15:14 — REGNUM Гражданка Индонезии предстанет перед судом в соответствии с новым законом Филиппин о терроризме, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что гражданка Индонезии Нана Исирани была арестована в Соло, где правительственные войска обнаружили инструменты для изготовления бомбы.

«Я думаю, что это первое крупное дело, в котором иностранца обвиняют в нарушении закона о борьбе с терроризмом», — заявил министр юстиции Филиппин Менардо Геварра.

Известно, что антитеррористический совет одобрил выполнение правил и положений закона о борьбе с терроризмом 2020, который был подписан президентом Филиппин Родриго Дутерте в июле этого года.

Закон предусматривает до 12 лет лишения свободы для лиц, добровольно или сознательно присоединившихся к террористической организации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто обсудит сотрудничество в сфере обороны с министром обороны США Марком Эспером.

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