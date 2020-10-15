Москва, , 15:16 — REGNUM Меньше всего в качестве обучения в период удалёнки теряют ориентированные на учёбу школьники. Об этом 15 октября рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ребята, которые ориентированы на учебу, особо не снижают качество во время дистанционного образования. А ребята, которые на учебу не ориентированы в школе, учатся под давлением, они выполняют не все задачи», — сказал Смолин.

Также депутат Госдумы отметил, что дистанционное обучение привело к еще одной форме неравенства детей — цифровой, поскольку дети из более богатых семей имеют больше возможностей качественного обучения за счет хороших компьютеров.

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