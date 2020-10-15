Буденновск, Ставропольский край, , 15:28 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес приговор местной жительнице, которая выбросила из окна свою новорожденную дочь, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Ранее ей было предъявлено обвинение в покушении на убийство новорожденного ребенка.

Установлено, что днем 15 февраля 2020 года 18-летняя жительница города Буденновска родила у себя в квартире на первом этаже девочку, после чего завернула живого ребенка в полотенце и выбросила в окно. Младенца обнаружила соседка, которая тут же вызвала скорую помощь. Девочка осталась жива, позже ее передали органам опеки и попечительства.

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября возле одного из многоквартирных домов в городе Невинномысске в Ставропольском крае было обнаружено тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревается мать ребенка, в отношении которой возбуждено уголовное дело.