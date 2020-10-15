Киев, , 15:07 — REGNUM Национальная служба здоровья Украины сегодня, 15 октября, обнародовала развернутые данные по заболеваемости коронавирусом и количеству летальных исходов от COVID-19 в разрезе возрастных групп.

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Согласно источнику, на Украине чаще всего заболевают COVID-19 люди в возрасте 50−59 лет (20%). Далее идут возрастная категория 40−49 лет (18%), 30−39 лет (17%), 60−69 лет (16%).

Ведомство отмечает, что госпитализируют с COVID-19 чаще всего людей в возрасте 60−69 лет (23%) и 50−59 лет (21%).

Согласно обнародованным данным, чаще всего от COVID-19 умирают люди в возрасте 60−69 лет (30%), потом идет возрастная категория 70−79 лет (26%). Примерно одинаковая статистика по количеству летальных исходов среди людей возрастной категории 80−89 лет и 50−59 лет — по 16%.

В докладе отмечается, что наименьшее количество летальных случаев от COVID-19 фиксируется среди людей в возрасте 40−49 лет (5%) и 30−39 лет (1,9%).

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки, 14 октября, диагноз COVID-19 на Украине подтвердили 5062 гражданам. Всего по состоянию на утро 15 октября на Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5302 летальных.