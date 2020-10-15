Волгоград, , 15:06 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, президент общественно-патриотической организации Клуб «Сталинград» Владимир Туров скончался 15 октября в Волгограде. В марте 2021 года ему исполнился бы 101 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Владимир Туров родился в 1920 году в Брянской области, в августе 1941 года ушёл добровольцем на фронт. После Сталинградской битвы освобождал города Белоруссии, Литвы, Украины, форсировал Неман. Среди наград ветерана — ордена Отечественной войны I степени и II степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией», «За безупречную службу» I степени и 18 юбилейных медалей.

В 1962 году Владимир Туров уволился из армии в звании полковника и переехал в Волгоград.

Глубочайшие соболезнования родным и близким ветерана, одного из самых уважаемых жителей региона, выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.