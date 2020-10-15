Москва, , 15:02 — REGNUM Перевод учеников 6−11 классов столичных школ приведёт для них к потерям в качестве образования. Об этом 15 октября сообщила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По её словам, детям сложнее работать в дистанционном формате. Однако в текущих условиях это является вынужденной мерой.

«Это повлечет потери. Ребятам сложнее воспринимать тексты, работать с моделями, сложнее решать задачи по химии как оказалось, но мы все тоже понимаем, что никто не переводил ребят на дистанционное обучение, потому что это лучше», — сказала Половкова.

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