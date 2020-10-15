Ижевск, , 14:58 — REGNUM В Удмуртии в предстоящие выходные ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Уже в пятницу, 16 октября, по территории республики пройдет холодный фронт, который может привести к снижению температуры воздуха. Временами пройдут дожди, усилится ветер, местами отдельные порывы будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха составит +9…+15°С.

Ночью в выходные дни столбики термометров опустятся до — 4…+1°С, днем температура воздуха не превысит +5…+8°С. Осадки перейдут в смешанную фазу в виде дождя с мокрым снегом. 17 октября в субботу, такие осадки ожидаются на всей территории региона, 18 октября — местами.

При этом в ночь на понедельник ожидаются дожди, а температурный фон немного повысится до +5…+10°С. С 20 октября вновь ожидается похолодание.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные прохладную погоду ожидают во многих регионах Приволжского федерального округа. Так, первый снег ожидается в Татарии. И в субботу, и в воскресенье в отдельных районах республики прогнозируется дождь с мокрым снегом.