Москва, , 15:03 — REGNUM Количество российских школ, временно закрытых из-за коронавирусной инфекции, выросло за сутки со 103 до 115. Такие данные опубликованы 15 октября в телеграм-канале «Большая перемена» Министерства просвещения РФ.

Из инфографики следует, что за 12 октября на карантин отправили 28 школ, 13 октября — 15 школ, 14 октября — 18 школ. Сняли карантин в 27, 14 и шести школах соответственно.

На текущий момент в 115 школах 41 региона РФ сохраняются карантинные меры, это 0,29% от всех школ в стране. Доля классов, закрытых из-за COVID-19, выросла с 7 октября с 0,68% до 0,86%.

В Минпросвещения пообещали ежедневно публиковать такие сводки.

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