Липецк, , 14:47 — REGNUM В администрации Липецкой области 14 октября состоялся координационный совет с руководителями правоохранительных органов региона и представителями профильных управлений и судейского сообщества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, заседание прошло под председательством главы региона Игоря Артамонова.

На заседании обсуждался ряд вопросов — в частности, реализация национальных проектов, нарушение сроков строительства социальных объектов, работа с долгостроями.

«Совместно с правоохранительными органами нам удаётся решать сложные вопросы. Это и работа с обманутыми дольщиками, и с управляющими компаниями, и с недобросовестными подрядчиками. Для более эффективного взаимодействия мы ждём от вас не только решений, но и предложений по обсуждению наиболее острых, на ваш взгляд, вопросов», — сказал Игорь Артамонов, обращаясь к участникам заседания.

Отдельное внимание в ходе совещания было уделено вопросу обеспечения жильём детей-сирот. Сейчас в регионе в списке на получение квартир — 2519 человек. Руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов выступил с предложением внести изменения в региональное законодательство и расширить число способов обеспечения жильём детей-сирот. Речь идёт о применении жилищного сертификата строгого целевого назначения с установлением временного периода для приобретения жилья и запрета на его продажу в течение определенного срока, за исключением случаев улучшения жилищных условий. Такая практика успешно применяется в других российских регионах.

«Обеспечение детей-сирот жильём не должно отставать от графика. Все конструктивные предложения, которые позволят ускорить этот процесс, мы детально изучим и при необходимости внесём изменения в региональное законодательство», — заявил Игорь Артамонов.