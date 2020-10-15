Ульяновск, , 14:47 — REGNUM Школы Ульяновской области после осенних каникул возобновят обучение в очном формате. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов, сообщает пресс-служба областного правительства.

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"Мы не будем переходить на дистанционное образование после каникул, а вернёмся к очной форме обучения. За две недели каникул нам удалось снизить процент заболевших детей ОРВИ и гриппом практически на 67%», — сказал губернатор на заседании штаба по противодействию коронавирусу.

При этом Морозов добавил, что вместе с тем необходимо усилить меры безопасности для защиты детей и педагогов.

«Нужно обратить особое внимание на учителей старше 65 лет и педагогов, имеющих хронические заболевания. Мы должны организовать их переход в дистанционный режим работы», — заключил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках пандемии коронавируса в области проводится информационная работа среди населения, особое внимание уделено мерам профилактики и санитарно-эпидемиологическим требованиям. К этой работе подключились спасатели: в ведомстве отмечают, что организовано информационное оповещение населения о необходимости соблюдения мер предосторожности через систему оповещения гражданской обороны.

Аудиосообщения транслируются трижды в день во всех районах Ульяновской области по автоматизированной системе централизованного оповещения через громкоговорители. Эта работа будет проводиться до снятия режима повышенной готовности.

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