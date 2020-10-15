Элиста, , 14:46 — REGNUM Роспотребнадзор предлагает сохранить работу дошкольных образовательных учреждений в Республике Калмыкия в режиме дежурных групп. Об этом 15 октября сообщил главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

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«На сегодняшний день я считаю, что детские дошкольные учреждения нельзя запускать в штатном режиме. [На заседании оперштаба] я буду предлагать сохранить режим рабочих групп по детским садам, пока мы не удостоверимся, что идёт стабилизация эпидемиологического процесса, пока не убедимся [в готовности] материально-технической базы детских садов [обеспечить безопасность воспитанников]», — сказал Санджиев.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия за истекшие сутки выявили 85 носителей коронавируса. С начала пандемии зарегистрировано 7 тыс. 700 заболевших COVID-19.