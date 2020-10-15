Белгород, , 14:45 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтверждён у нескольких игроков волейбольного клуба «Белогорье». Команда уйдёт на самоизоляцию, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе спортивного общества.

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Волейболисты прошли тестирование перед выездом в Сосновый Бор на матч чемпионата России с командой «Динамо-ЛО» (Ленинградская область). У нескольких игроков подтверждён коронавирус. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора, команда отстраняется от соревнований и тренировочных занятий и уходит на самоизоляцию на две недели.

«Матчи пятого, шестого и седьмого туров Суперлиги Париматч с участием «Белогорья» отменены. Белгородцы должны были сыграть 17 октября с «Динамо-ЛО», 21 октября — дома с нижегородским АСК, 26 октября — в Уфе с «Уралом», — пояснили в клубе.

ВК «Белогорье» обратился к клубам и Всероссийской федерации волейбола с просьбой перенести игры. Также «Белогорье» просит о переносе матча восьмого тура с «Локомотивом», который назначен на 31 октября в Новосибирске.