Москва, , 14:43 — REGNUM Не все школьники имеют возможность обучаться дистанционно. Об этом 15 октября сообщила директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«700 тысяч детей по техническим сложностям не могли получать образование по техническим сложностям. Начались предпринимать действия — начали жертвовать деньги для дистанционного обучения. Но и сегодня не все дети могут дистанционно обучаться, если речь идет об интернет-технологиях», — сказала Половкова.

При этом около 70% родителей считают, что дистанционным обучением школу заменить невозможно. Причем опыт показывает, что во время учёбы по удалёнке качество образования снижается.

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