Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM В Ростовской области с 12 октября приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса. Они проводятся на медика-добровольцах. Об этом в ходе онлайн-брифинга 15 октября сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

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По словам главы ведомства, для проверки безопасности и эффективности вакцины от COVID-19 отобрано 42 добровольца из числа медработников областного консультативно-диагностического центра.

После запуска серийного производства вакцины в Ростовскую область поступят 3 тыс. 630 доз. Быковская уточнила предполагаемую дату начала массовой вакцинации от коронавируса — январь 2021 года.

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