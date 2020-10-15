Махачкала, , 14:44 — REGNUM Почти все детские сады Махачкалы, работа которых была приостановлена после массовой госпитализации воспитанников с острой кишечной инфекцией (ОКИ), с 15 октября возобновили деятельность. Закрытыми остаются пять дошкольных учреждений, сообщил у себя в Instagram начальник управления образования города Вадим Дибияев.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, с 8 по 11 октября ОКИ была выявлена у 75 воспитанников детских садов Махачкалы. С отравлением были госпитализированы 47 детей (по информации минздрава региона — 54). В этой связи с 12 октября на три дня было решено закрыть все детские сады города, а в школах на это же время была приостановлена организация питания в начальных классах.

По словам Дибияева, все дошкольные образовательные учреждения Махачкалы возобновили деятельность с 15 октября, кроме детских садов № 35, 41, 59, 66 и 88. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что именно в этих пяти учреждениях было зарегистрировано больше всего случаев острой кишечной и пищевой токсикоинфекции.

Дибияев добавил, что в пищеблоках всех муниципальных образовательных учреждений Махачкалы в течение трех дней проводились мероприятия по обеззараживанию контактных поверхностей. Кроме того, сотрудники, участвующие в организации питания, прошли медицинское обследование.

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