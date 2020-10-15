Москва, 15 октября 2020, 14:31 — REGNUM Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 26 октября ограничит очные занятия. Об этом 15 октября сообщается на сайте вуза.
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Решение принято из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Будут переведены в дистанционный режим все занятия лекционного типа. Очные занятия студенты смогут посещать не больше трёх дней в неделю.
«Соответствующие изменения будут внесены в программы учебных дисциплин», — говорится в информации.
Новые условия обучения будут применяться не только в учебных корпусах, расположенных в Москве, но также и филиалах в Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.