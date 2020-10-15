Москва, , 14:32 — REGNUM Актер Михаил Ефремов, признанный судом виновником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в аварии водителя Виталию Захарову. Об этом 15 октября сообщил журналистам представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

«На сегодняшний день Ефремов выплатил все, назначенное судом — это 800 тыс. рублей», — сказал адвокат.

Также он уточнил, что ещё 200 тыс. рублей были получены от актера в качестве компенсации потерпевшим до объявления приговора и в сумме старший сын погибшего водителя получил 1 млн рублей.

При этом Аверцев рассказал, что Виталий Захаров выступает против смягчения приговора Михаилу Ефремову.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что осуждённый по делу о смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов посещает в СИЗО спортзал и увлёкся пинг-понгом.