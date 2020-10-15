Москва, , 14:32 — REGNUM Решение перевести учащихся 6−11 классов на дистанционное обучение в Москве является оправданным. Об этом 15 октября заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По его мнению, такое решение вынужденное и поэтому оправданное, а возможно даже запоздалое.

«С моей точки зрения не было смысла объявлять двухнедельные каникулы, чтобы вводить потом дистанционное образование. За неделю ситуация не могла поменяться, но потерянную неделю ребятам придётся восполнять, возможно в более благоприятное для отдыха время», — сказал Смолин.

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