Москва, , 14:27 — REGNUM В Общественной палате Российской Федерации сообщили более чем о трех тысячах материалов, содержащих контент, признанный запрещенным к распространению на территории РФ.

Они были выявлены на сервисах Google мониторинговой группой Лиги безопасного интернета. Противоправные материалы находятся в свободном доступе, собранная информация была передана Роскомнадзору (РКН).

Компания Google и принадлежащие ей сервисы, в частности YouTube, осуществляют в России непрозрачную политику модерирования и ограничения доступа к легальному контенту, которая по сути является нарушением прав российских пользователей. Происходящее вызывает опасения со стороны общественников.

«Мы обеспокоены проводимой ИТ-гигантами практикой администрирования материалов. В своем сопротивлении прийти к конструктивному диалогу и наладить взаимодействие они допускают распространение запрещенного на территории РФ и потенциально опасного контента, ― отмечает член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина, ― По нашим данным около 40 миллионов российских пользователей, восемь миллионов из которых ― дети ежедневно находятся под влиянием деструктивного контента. Но западные интернет-платформы это, кажется, не смущает. Иначе как еще объяснить, почему Google не удаляет более трех тысяч роликов, содержащих призывы к насилию и другую деструктивную информацию?»

«Вне всяких сомнений у ИТ-гигантов есть все необходимые механизмы для модерации контента, но пользуются они ими, по всей видимости, исходя исключительно из своих интересов, ― считает член ОП РФ Артем Кирьянов, ― Поведение иностранных интернет-платформ обусловлено их монопольным статусом, избавляющим их от страха потерять пользователей. Выступая сегодня, по сути, надгосударственными структурами, они не скрывают халатного отношения к российскому законодательству, позволяя себе игнорировать все предписания властей и проводить выборочные блокировки аккаунтов без объяснения причин, ущемляя тем самым права и свободы пользователей. Безусловно, оставлять эти действия без ответа нельзя».

Политика модерации зарубежных социальных площадок настораживает не только Россию, но и все мировое сообщество в виду того, что приобретает явные черты политической цензуры.

«Политика двойных стандартов и безобразнейшая цензура — вот с чем мы постоянно сталкиваемся на западных интернет-площадках, и мы это так оставлять не должны, — отмечает Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, — В ближайшее время Таганский районный суд города Москвы рассмотрит дело против Google, связанное с блокировкой документального фильма «Беслан» на платформе YouTube. Органы власти уже ведут активную работу по разработке мер для борьбы с противоправными действиями иностранных ИТ-гигантов. Мы будем отстаивать и защищать права и свободы российских пользователей от посягательств американских монополистов».

16 октября в 10:00 в Общественной палате РФ состоится круглый стол «Цензуре — нет: где найти управу на Google?».