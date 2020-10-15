Элиста, , 14:26 — REGNUM В Республике Калмыкия увеличат коечный фонд как для пациентов с COVID-19, так и для выздоравливающих носителей коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов 15 октября.

По словам главы ведомства, число койко-мест будет расширено в Яшкульском районе республики. Наряду с этим откроется госпиталь для выздоравливающих пациентов с COVID-19 и тех, кто завершает лечение от осложнений, вызванных коронавирусом. Стационар в посёлке Верхний Яшкуль (Целинный район) будет рассчитан на 100 человек. Он будет прикреплён к республиканской больнице.

ИА REGNUM напоминает, что загрузка коечного фонда для пациентов с COVID-19 в Республике Калмыкия выросла вдвое по сравнению с весенними показателями. В настоящее время лечение в стационарах получают почти 700 человек.

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