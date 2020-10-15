Челябинск, , 14:23 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области осуждена 26-летняя бывшая сотрудница отделения «Почты России». Ей вменяют хищение более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что жительница Челябинска по своему усмотрению распорядилась принадлежавшими почтовому отделению более 300 тыс. рублей. Кроме того, она похитила 15 тыс. рублей, которые внесла одна из местных жительниц в счёт уплаты налогов.

Суд учёл, что женщина ранее была судима, и назначил ей три с половиной года в колонии общего режима. Также она должна возместить причинённый ущерб.