Москва, , 14:11 — REGNUM В Москве могут ввести в государственных учреждениях цифровую идентификацию посетителей, сообщил 15 октября первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Напомним, технология регистрации при помощи цифровых кодов будет использована в ночных клубах и дискотеках Москвы с 19 октября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Я думаю, если он [эксперимент с регистрацией посетителей в ночных заведениях] будет удачным, то можно будет попробовать его применить, в первую очередь, может быть, и на каких-то государственных учреждениях», — сказал Немерюк.

По его словам, возможность использования QR-кодов в частных учреждения пока не обсуждалась.