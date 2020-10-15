Москва, , 14:09 — REGNUM На сегодняшний день пока не ясно, добралась ли Россия до плато по коронавирусу или нет. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

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По его словам, необходимо подождать ещё несколько дней, понаблюдать за динамикой и только «тогда станет ясно, добрались мы до плато или нет».

«Нет, надо подождать, надо ещё наблюдать, ещё рано говорить про плато», — уверен вирусолог, слова которого приводит РИА Новости. — Я думаю, до понедельника, там уже будет точно видно».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 15 октября, в России за сутки было выявлено 13 754 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 477 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 14 231 случай. Всего за время пандемии в стране выявили 1 354 163 случая инфицирования SARS-CoV-2.