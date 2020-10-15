Самара, , 14:09 — REGNUM Региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больных пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией создан в Самарской области. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

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По сообщению пресс-службы ведомства, центр был создан по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова для повышения доступности медпомощи местным жителям во время сложной эпидемиологической ситуации.

Отмечается, что центр разместился в Самарской городской клинической поликлиники № 15. В нем каждый день будут работать 20 специалистов, среди которых будут врачи, операторы, а также психологи.

Сообщается, что под управление центра были переданы дополнительные мобильные медицинские бригады. В их задачу входит оказание медпомощи лицам с признаками ОРВИ на дому. Помимо этого, в центре была организована «горячая линии» по бесплатному номеру 8−800−30−22−163. На нее могут позвонить жители региона, у которых фиксируется повышенная температура, а также имеются признаки ОРВИ, и вызвать медработников на дом.

Помимо этого, сотрудники центра ведут дистанционный мониторинг состояния здоровья граждан, которые находятся на амбулаторном лечении, в связи и с коронавирусом.

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