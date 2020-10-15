Ставрополь, , 14:08 — REGNUM Житель Ставрополья признан виновным в убийстве руководителя племенного завода, который отказался дать ему в долг. Суд приговорил обвиняемого к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Установлено, что 27-летний житель поселка Верхнестепного в Степновском районе Ставрополья ночью 1 апреля 2019 года пытался ограбить дом председателя племзавода «Восток». Однако сделать это ему не удалось, поскольку хозяин проснулся.

Спустя полтора месяца злоумышленник пришел к директору предприятия попросить деньги в долг, чтобы «уехать в город и начать новую жизнь». Получив отказ, он смертельно ранил потерпевшего ножом в висок и скрылся.

Отмечается, что при задержании фигурант отрицал свою вину, но позже «под тяжестью улик» дал признательные показания. Ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на кражу.