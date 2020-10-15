Магнитогорск, Челябинская область, , 14:02 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении 12 жителей региона. Им вменяют мошенничество на общую сумму почти 7,8 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, мошенничество совершалось в 2015—2017 годах в Челябинской области и Башкирии. Мошенники совершали ДТП, а затем обращались в страховые компании за возмещением. Всего следователи доказали 35 преступных эпизодов.

Пострадавшими значатся семь страховых фирм Магнитогорска. Теперь судьба обвиняемых находится в руках суда.