Москва, , 13:57 — REGNUM Регистрация на второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior продлена еще на неделю — до 23 октября. На данный момент число заявок на юниорское направление превысило 20 тысяч. Проект реализуется Кружковым движением НТИ и президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с Агентством стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».

Всероссийские командные инженерные соревнования проходят по пяти направлениям: технологии для человека, технологии для среды обитания, технологии для космоса, технологии для виртуального мира и технологии для мира роботов.

«В прошлом году мы получили почти 23 тысячи заявок. В настоящее время на олимпиаду зарегистрировались 21 750 ребят. Больше всего участников из Московской области (12 233), Новосибирской области (1 538), Санкт-Петербурга (1 530), Москвы (796) и Самарской области (526). Наибольшей популярностью в этом сезоне пользуется направление «Технологии для виртуального мира», на втором месте — «Технологии для мира человека», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мальчиков среди юных инженеров примерно на треть больше, чем девочек — около 12 тысяч и 8 тысяч, соответственно. Большинство ребят, подавших заявки, учатся в 7 классе.

«Мы видим, что востребованность юниорского направления олимпиады растет. Многим все еще кажется, что полноценно заниматься современным инженерным творчеством под силу только старшеклассникам и студентам. Но прошлый год показал то, что мы в Кружковом движении и так знали, — наши младшие участники способны выдать впечатляющий результат, надо только дать им возможность. И мы хотим, чтобы такую возможность получило как можно больше ребят, в том числе из отдаленных регионов, маленьких городов, ребят с ограниченными возможностями здоровья. Именно поэтому мы продлеваем регистрацию — чтобы у таких школьников было больше времени поверить в свои силы, принять решение и подать заявку», — рассказал президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

Параллельно с регистрацией проходит отборочный этап олимпиады в дистанционном формате. Участники решают межпредметные задания по пяти технологическим сферам: «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов», «Технологии для среды обитания» и «Технологии для человека».

До 23 октября у всех желающих есть возможность подать заявку на участие и выполнить задания отборочного тура. Школьников, набравших проходной балл, пригласят в финал в том федеральном округе, где они живут. До начала заключительного этапа финалисты объединятся в команды с помощью подготовленных тьюторов — модераторов.

Финалы будут проходить во всех федеральных округах с 22 ноября по 20 декабря в онлайн-формате. Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере, и возможность принять участие в других проектах и конкурсах Кружкового движения НТИ.

Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».