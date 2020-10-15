Москва, 15 октября 2020, 13:57 — REGNUM Регистрация на второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ. Junior продлена еще на неделю — до 23 октября. На данный момент число заявок на юниорское направление превысило 20 тысяч. Проект реализуется Кружковым движением НТИ и президентской платформой «Россия — страна возможностей» совместно с Агентством стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».
Всероссийские командные инженерные соревнования проходят по пяти направлениям: технологии для человека, технологии для среды обитания, технологии для космоса, технологии для виртуального мира и технологии для мира роботов.
Мальчиков среди юных инженеров примерно на треть больше, чем девочек — около 12 тысяч и 8 тысяч, соответственно. Большинство ребят, подавших заявки, учатся в 7 классе.
Параллельно с регистрацией проходит отборочный этап олимпиады в дистанционном формате. Участники решают межпредметные задания по пяти технологическим сферам: «Технологии для виртуального мира», «Технологии для космоса», «Технологии для мира роботов», «Технологии для среды обитания» и «Технологии для человека».
До 23 октября у всех желающих есть возможность подать заявку на участие и выполнить задания отборочного тура. Школьников, набравших проходной балл, пригласят в финал в том федеральном округе, где они живут. До начала заключительного этапа финалисты объединятся в команды с помощью подготовленных тьюторов — модераторов.
Финалы будут проходить во всех федеральных округах с 22 ноября по 20 декабря в онлайн-формате. Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере, и возможность принять участие в других проектах и конкурсах Кружкового движения НТИ.
Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».