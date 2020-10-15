Владикавказ, , 13:52 — REGNUM В Северной Осетии за прошедшие сутки выявлено самое большое число заразившихся за последние пять месяцев. В ходе тестирования коронавирус подтвержден у 42 человек, сообщили 15 октября в минздраве региона.

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Такое число новых случаев заражения в сутки в республике фиксировалось последний раз в начале июня, когда ситуация с распространением инфекции шла на спад. Теперь же отмечается ежедневный прирост числа заразившихся.

В настоящее время число носителей инфекции уже составляет 6420 человек, а общее число выздоровевших — 5500 пациентов.

В госпиталях проходят лечение 543 человека, из них 85 госпитализированы за прошедшие сутки. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 47 человек, 19 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

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