Улан-Удэ, , 13:50 — REGNUM Бурятия вошла в число регионов, которым из федерального бюджета выделят средства на ликвидацию третьей смены в школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства РФ.

На заседании премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что президент страны Владимир Путин не раз подчёркивал необходимость ликвидации третьей смены. Решать эту проблему планируется за счёт ввода новых школьных мест. По его словам, проблемными остаются четыре региона — Бурятия, Дагестан, Чечня, а также Ингушетия.

«За счёт перераспределения бюджетных ассигнований эти регионы дополнительно до конца следующего года в общей сложности получат почти 12 млрд рублей», — отметил премьер-министр.

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