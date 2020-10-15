Оренбург, , 13:48 — REGNUM В Оренбурге на базе крупнейшего регионального вуза — Оренбургского госуниверситета — 15 октября открыли «Точку кипения», которая является новым пространством коллективной работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОГУ.

«У нас масочное открытие, но, тем не менее, мы все здесь. Я очень надеюсь, что города Оренбургской области, в том числе Оренбург, будут краше, лучше, безопаснее», — сказала руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив, эксперт-аналитик в области городской политики и управления Татьяна Журавлева.

Руководитель центра клубов мышления «Университета 20.35» Ольга Форесь обратила внимание на то, что первый клуб в период пандемии открывается в Оренбурге. «С одной стороны, это некая авантюра, ведь мы с командой ОГУ за более короткий период, чем обычно, подготовили это открытие, но спрос на смыслы, на развитие мышления, на желание решать новые задачи оказался настолько велик, что мы не ожидали этого», — призналась она.

И.о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Игорь Сухарев считает, что «Точка кипения ОГУ» станет той площадкой, где будут появляться новые лидеры, которые будут развивать регион и страну.

Заместитель главы города Оренбурга по экономике и финансам Светлана Золотарева положительно оценила, чтоОренбург становится точкой притяжения самых перспективных федеральных проектов, городом инициатив и новых идей. «Идеи, представленные командой Университета для АСИ — это качественный рывок и в социальной, и в городской политике, и в сфере бизнеса и новых технологий», — сказала она и выразила уверенность, что идеи будут не просто рождаться, они будут получать поддержку и возможности для выхода на федеральный и мировой уровень.

15 и 16 октября в «Точке кипения ОГУ» выступят 11 приглашенных спикеров. Так, разработчик проекта «Атлас новых профессий» Анна Михайлова прочтет лекцию «Чему учиться в новом сложном мире. Навыки 21 века» и обсудит эту тему с гостями мероприятия. Руководитель Центра городских компетенций АСИ, ассистент кафедры политического анализа МГУ, эксперт-аналитик в области городской политики и управления Татьяна Журавлева примет участие в пленарном заседании. А менеджер проектов Центра по работе с сообществами АНО «Платформа НТИ» Жанна Корнева расскажет «Как управлять сообществами».

В планах организаторов за два дня провести более 30 разноплановых встреч, спич-сессий, выставок и множество других мероприятий.

Стоит отметить, от Оренбургского госуниверситета на платформе Агентства стратегических инициатив было зарегистрировано 88 идей, семь из которых попали в ТОП — 1000 и одна из них вошла в ТОП-100 идей по стране.

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