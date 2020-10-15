Киев, 15 октября 2020, 13:52 — REGNUM В вооружённых силах Украины за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.
Сообщается, что в медицинские учреждения поместили девять заразившихся силовиков, 61 человек проходит лечение дома под наблюдением врачей.
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Как сообщало ИА REGNUM, всего на Украине за сутки подтвердили 5062 случая заражения коронавирусом, от последствий заражения скончались 73 человека.
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