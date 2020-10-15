Киев, , 13:52 — REGNUM В вооружённых силах Украины за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

«В вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 911 человек. Всего за время пандемии выздоровели 3074 человека, летальных исходов — 11», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в медицинские учреждения поместили девять заразившихся силовиков, 61 человек проходит лечение дома под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего на Украине за сутки подтвердили 5062 случая заражения коронавирусом, от последствий заражения скончались 73 человека.

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