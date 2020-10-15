Белгород, , 13:48 — REGNUM В Белгородской области 15 октября выявлены 94 носителя коронавируса, что на два случая больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны 52 пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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На самоизоляции находятся 6095 человек. Получают амбулаторное лечение 1160 белгородцев, в стационарах — 518 пациентов, из которых 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 9989 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 8243 человек.