Владимир, , 13:43 — REGNUM Во Владимире 14 октября состоялся региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени», который прошёл под эгидой Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, жители региона представили 13 своих идей, поданных на платформу форума. Ряд проектов также представили участники из других регионов.

Идеи были сгруппированы по семи направлениям: «Новая технологическая политика», «Новые идеи для бизнеса», «Современная экономика», «Новые компетенции», «Новая социальная стратегия», «Новая молодёжная политика», «Новое городское развитие». Во Владимире обсуждение проходило по всем семи направлениям, наибольшее количество идей было в трёх тематических модулях: «Технологии и предпринимательство», «Образование и кадры» и «Социальная стратегия и урбанистика».

С участникам мероприятия встретился губернатор Владимир Сипягин. Он поблагодарил АСИ руководители органов исполнительной власти региона, директор проектов Центра цифрового развития АСИ за то, что авторы перспективных идей получили возможность заручиться поддержкой специалистов-лидеров индустрий, бизнес-аналитиков, научного сообщества, руководителей НКО и государственных организаций, получить обратную связь и советы экспертов.

Финал форума пройдёт в ноябре в Сочи. По итогам работы экспертных групп и региональных сессий там представят проекты участников со всей России.