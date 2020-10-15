Москва, , 14:23 — REGNUM Московские школы не всегда сообщают о праве учащихся получить ноутбук для учёбы в дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила житель столицы Наталья, в семье которой нет компьютера для учёбы ребёнка.

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«Добрый день! Ноутбука нет. В прошлый дистант «учился» с телефона. В школе ничего не предлагали, считают, что обязан быть у всех компьютер или ноутбук», — рассказала Наталья.

По её словам, она ничего не знала о том, что нуждающиеся в технике семьи в столице вправе получить её в школе, где их дети проходят обучение. В образовательном же учреждении полагают, что семьи в обязательном порядке должны иметь ноутбук или стационарный компьютер.

«Одно время не получалось войти в электронный дневник и выложить готовые задания, на что классный руководитель ответила: XXI век без ноута или компьютера сейчас в учёбе никак. Должен быть. Дистанционно «учиться» с телефона неудобно, экран маловат, иногда невозможно выложить готовые задания. Номер школы писать не хочу, опасаюсь предвзятого отношения к ребёнку. С 1 класса на собрании было озвучено директором школы, что такая техника просто необходима для учёбы», — сообщила Наталья.

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