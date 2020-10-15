Москва, , 13:41 — REGNUM Правительство РФ дополнительно выделит 1,2 млрд рублей Приморскому краю на завершение строительства многоквартирных домов. Об этом 15 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Средства направим в течение ближайшего месяца. Это позволит достроить и ввести в эксплуатацию не менее 100 тыс. квадратных метров жилья, обеспечить тех, кто уже внёс за это немалые деньги или брал ипотеку, но своих квартир так и не дождался», — сказал Мишустин.

По его словам, шесть проблемных домов в Приморье при поддержке государства уже достроили.