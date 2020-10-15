Москва, , 13:32 — REGNUM Четыре региона России получат дополнительно 12 млрд рублей на создание дополнительных мест в школах. Об этом 15 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он рассказал о необходимости ликвидировать третью смену в российских школах. На эти цели будет выделено дополнительно 12 млрд рублей. Средства получат субъекты, испытывающие наиболее острую потребность с учётом демографической ситуации в регионах.

«Это Бурятия, Дагестан и Чечня. Там дети до сих пор учатся в три смены. А также Ингушетия, где третья смена уже ликвидирована, но потребность в дополнительных местах довольно высока», — заявил Мишустин.