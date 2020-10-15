Оренбург, , 13:30 — REGNUM В Оренбургской области на сегодняшний день, 15 октября, на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом, закрыто 196 классов, сообщает оперштаб по предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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Ежедневно количество классов, к которым применяют ограничительные меры из-за COVID-19, увеличивается. На 12 октября было закрыто 145 классов, на 13 октября — 174, а на 14 октября — 182.

Сегодня показатель вырос до 196 классов. Большинство из них — в Оренбурге (71), затем следует Орск (21). Частично карантин объявлен также в школах Оренбургского, Шарлыкского, Бузулукского, Акбулакского, Асекеевского, Тюльганского, Абдулинского, Саракташского, Курманаевского, Адамовского, Пономарёвского, Северного, Илекского районов и в городах Гай, Новоорск, Кувандык, Сорочинск, Соль-Илецк, Медногорск, Бузулук, Бугуруслан.

Напомним, с конца марта в регионе выявлено 14 811 носителей коронавируса, из них 8% — это дети.

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