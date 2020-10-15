Джакарта, , 13:30 — REGNUM Индонезия в настоящее время занимает первое место в регионе Юго-Восточной Азии по передаче коронавируса, сообщает Kompas.

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По данным Worldometer, Индонезия обогнала Филиппины, которые ранее занимали первое место. Известно, что Индонезия также заняла 18-е место в списке стран с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.

Известно, что в Индонезии выявлено 349 160 случаев заражения SARS-CoV-2, а на Филиппинах — 348 698 носителей SARS-CoV-2.

Количество пациентов, умерших из-за COVID-19 в Индонезии, превышает число пациентов, скончавшихся на Филиппинах. Эпидемия унесла жизни 12 268 человек в Индонезии. На Филиппинах от COVID-19 скончались 6497 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии подтвердили 5810 пациентов, вылечившихся от COVID-19 за сутки.

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