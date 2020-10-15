Тюмень, , 13:29 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 133 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 15 октября.

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Днём ранее суточный прирост составлял в регионе 131 новый случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 октября зарегистрировано 11 139 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7990 человек, 50 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 15 октября 22 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, 1479 человек остаётся под медицинским наблюдением.