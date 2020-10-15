Омск, , 13:29 — REGNUM По состоянию на 14 октября в Омской области на карантин по коронавирусу полностью закрыто шесть образовательных организаций. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в областном министерстве образования, это адаптивная школа-интернат № 5, школы № 36 и № 64 в Омске, Петровская школа № 2 в Омском районе, Сосновская школа в Таврическом районе, Шербакульский лицей.

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В десяти образовательных организациях Омска и в девяти сельских школах закрыты отдельные классы. В трёх детских садах Омска и в детсаду № 4 Калачинска закрыты отдельные группы. Полностью закрыт Муромцевский детский сад № 8.

На карантин по ОРВИ закрыты отдельные классы в 15 образовательных организациях Омска, а также Горьковского, Одесского, Омского и Таврического районов. Полностью на карантин по ОРВИ закрыто пять дошкольных образовательных организаций в пяти районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по решению регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу изменены сроки осенних каникул.

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