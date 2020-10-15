Казань, , 13:29 — REGNUM Теплая погода в Татарии продержится еще сутки, а к выходным, 17−18 октября, в отдельных районах республики выпадет первый снег. Об этом информирует пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В пятницу, 16 октября в республике прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром местами возможен небольшой дождь. Днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы от +5…+10 градусов, днем — до +17 градусов.

В субботу, 17 октября будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром дождь, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем — не выше 10 градусов тепла.

В воскресенье, 18 октября также возможен мокрый снег в отдельных районах республики. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, местами порывистый до 17 м/с. Температура ночью +1…-4, днем — +7…+12 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, первый мокрый снег может выпасть в Москве в предстоящие выходные дни, 17−18 октября. В оставшиеся рабочие дни недели в столице будут идти небольшие и кратковременные дожди.

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