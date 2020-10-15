Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM По состоянию на 15 октября, в Санкт-Петербурге в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой переведен на дистанционное обучение 81 класс в 39 школах. Об этом сообщили в городском оперативном штабе.

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В дошкольном образовании города закрыты на карантин три группы в трех детских садах.

«Точечная изоляция ребят позволит избежать массовой заболеваемости и не внесет кардинальных изменений в педагогический процесс», — уверены в Смольном.

Напомним, на 12 октября в связи с выявлением коронавирусной инфекции или распространением ОРВИ на дистанционном обучении находились 69 классов в 33 школах.

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Некоторые подписчики страницы губернатора Санкт-Петербурга в соцсети обратились к нему с просьбой досрочно объявить школьные каникулы. Однако в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что не считают такую меру целесообразной.

В то же время, по данным управления Роспотребнадзора, заболеваемость среди несовершеннолетних в возрасте 15−17 лет в Петербурге с 1 сентября выросла на 181%. Но случаи заболевания локальны и не носят массового характера.

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