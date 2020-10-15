Магас, , 13:19 — REGNUM В Ингушетии попал под следствие судебный пристав-исполнитель местного управления ФССП. Его подозревают в хищении 37 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 15 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, в течение двух месяцев 2019 года подозреваемый незаконно оформлял на граждан исполнительные производства и взыскивал по ним денежные средства с банковских карт ничего не подозревающих людей. После этого деньги переводились на банковские счета знакомых злоумышленника и использовались в своих целях.

Однако незаконные действия судебного пристава стали достоянием сотрудников УФСБ по республике. Результаты проверки ведомства и легли в основу возбужденного уголовного дела.